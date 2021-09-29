Кемеровчанка вышла из комы после проникновения в дом спасателей

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81-летняя жительница кузбасской столицы пришла в сознание после того, как в ее жилище пробрались спасатели.

За помощью к кемеровским спасателям обратился местный житель, который сообщил специалистам о необходимости проникнуть в квартиру в Заводском районе города, где проживала женщина преклонного возраста.


Он отметил, что в жилище находится его пожилая мама, которая не выходила на связь на протяжении нескольких часов. При этом дверь внутрь дома была заперта изнутри на щеколду.

Понимая преклонный возраст своей матери, и состояние здоровья – несколько лет назад ей поставили диагноз "сахарный диабет", мужчина не стал терять времени и сразу обратился за помощью к спасателям, прокомментировали в ведомстве.

В результате при помощи специального инструмента был обеспечен доступ в жилое помещение. На полу в зале лежала женщина без сознания, врач – спасатель измерил ей сахар в крови, показатели по глюкометру составили 35 ммоль/л. На основе этого специалист предположил, что пенсионерка впала в диабетическую кому.


Прибывшая бригада скорой помощи поставила укол с инсулином, после которого женщина начала приходить в сознание. Спасатели транспортировали пострадавшую до кареты скорой помощи.

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