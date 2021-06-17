Кемеровчанка впала в кому в запертой изнутри квартире

Как стало известно, в службу спасения обратилась дочь 60-летней кемеровчанки, проживающей в квартире на Ленинградском проспекте. Девушка рассказала, что ее мать не открывает дверь и не реагирует на телефонные звонки. Прибывшие на место специалисты проникли в жилище при помощи специального инструмента.

На полу квартиры была обнаружена хозяйка дома в бессознательном состоянии. Ей была оказана первая медицинская помощь, после чего женщину с места инцидента госпитализировали. Предварительно, кемеровчанка впала в диабетическую кому. Об этом сообщается на сайте администрации Кемерова.