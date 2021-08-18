Кемеровчанка возмутилась заполненным и душным автобусом на фоне распространения COVID-19

По словам женщины, речь идет об автобусе № 126. Она пояснила, что вечером он отъезжает от остановки "Пивзавод" на улице Тухачевского с полным салоном пассажиров. При этом раньше, утверждает горожанка, по данному маршруту пускали более габаритный автобус.

В подтверждение своих слов она поделилась видео, на котором запечатлела заполненный салон транспорта. Женщина подчеркнула, что в внутри просто "нет воздуха", так как в автобусе всего две форточки и два "полудохлых" люка. Помимо этого, среди пассажиров лишь единицы соблюдают масочный режим.