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Кемеровчанка устроила ДТП при попытке выехать на авто со двора

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В одном из кемеровских дворов девушка за рулем легковушки не смогла свободно проехать по двору и зацепила припаркованную машину.

В сообществе во "ВКонтакте" кемеровчане сообщили о ДТП во дворе дома №146/1 на проспекте Ленина. Со слов автора поста, за рулем легковушки находилась девушка, которая долго пыталась выехать задним ходом. При этом со стороны ее ориентировала приятельница, однако и это не помогло автоледи.

В итоге все манипуляции закончились тем, что она врезалась в припаркованное авто. Вышла, полюбовалась вмятиной и уехала, следует из текста публикации.

Как уточнили AVOKADO в городской ГИБДД, сигнал о наезде на Chevrolet Aveo в ведомство поступил. Все произошло 25 августа в 20:30. Теперь стражам закона предстоит установить личность водителя.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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