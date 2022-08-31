Кемеровчанка устроила ДТП при попытке выехать на авто со двора

В сообществе во "ВКонтакте" кемеровчане сообщили о ДТП во дворе дома №146/1 на проспекте Ленина. Со слов автора поста, за рулем легковушки находилась девушка, которая долго пыталась выехать задним ходом. При этом со стороны ее ориентировала приятельница, однако и это не помогло автоледи.

– В итоге все манипуляции закончились тем, что она врезалась в припаркованное авто. Вышла, полюбовалась вмятиной и уехала,– следует из текста публикации.

Как уточнили AVOKADO в городской ГИБДД, сигнал о наезде на Chevrolet Aveo в ведомство поступил. Все произошло 25 августа в 20:30. Теперь стражам закона предстоит установить личность водителя.