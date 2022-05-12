Кемеровчанка сообщила о высадившем ее дочь кондукторе трамвая

Сегодня, 12 мая, в социальных сетях кемеровчанка пожаловалась на то, что ее дочь-студентку высадили из трамвая №5. По словам горожанки, девушка не взяла студенческий билет и предложила кондуктору оплатить полную стоимость по карте, однако работница общественного транспорта якобы отказала ей в этом.

‒ У нас разве запрещена оплата картами? Или у нас кондуктора решают как и чем оплачивать проезд? Когда уже хоть как то будет решен вопрос отношения кондукторов к людям! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ выразила негодование горожанка.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые поддержали автора поста и отметили, что кондуктор не должна была отказывать девушке в оплате проезда. Отдельные пользователи однако предположили, что девушка хотела оплатить проезд на льготных условиях, не предъявив соответствующего документа.

Ранее кемеровчане уже выражали недовольство поведением кондукторов в общественном транспорте. Кроме того, горожане массово жаловались на переполненные автобусы.