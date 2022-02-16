В социальных сетях появилось сообщение от напуганной кемеровчанки. Она рассказала, что у окон многоэтажных домов, расположенных в центре областной столицы, был замечен неизвестный, поведение которого показалось горожанке подозрительным. По словам пользовательницы, мужчина заглядывает в окна квартир на первом этаже и снимает происходящее на камеру.

– У нас у дома появился сталкер, а это, на секундочку, центр города. Взрослый человек ходит с какой-то палкой, на конце которой то ли зеркало, то ли камера. Он останавливается около окон и снимает на видео все, – передает сообщение горожанки VSE42.Ru.

Кемеровчанка также рассказала, что уже обратилась за помощью к правоохранителям, так как перестала чувствовать себя в безопасности.

Справка

Сталкер – человек, осуществляющий слежку за другими, преследующий конкретное лицо.