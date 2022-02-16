+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчанка сообщила о следящем за людьми "операторе"

0
Фото:  

Жительница кузбасской столицы заявила о сталкере, терроризирующем жильцов дома в центральном районе города.

В социальных сетях появилось сообщение от напуганной кемеровчанки. Она рассказала, что у окон многоэтажных домов, расположенных в центре областной столицы, был замечен неизвестный, поведение которого показалось горожанке подозрительным. По словам пользовательницы, мужчина заглядывает в окна квартир на первом этаже и снимает происходящее на камеру.

– У нас у дома появился сталкер, а это, на секундочку, центр города. Взрослый человек ходит с какой-то палкой, на конце которой то ли зеркало, то ли камера. Он останавливается около окон и снимает на видео все, – передает сообщение горожанки VSE42.Ru.

Кемеровчанка также рассказала, что уже обратилась за помощью к правоохранителям, так как перестала чувствовать себя в безопасности.


Справка

Сталкер – человек, осуществляющий слежку за другими, преследующий конкретное лицо.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33697

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined