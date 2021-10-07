Кемеровчанка с ребенком несколько недель прожили в холоде

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Жительница Ленинского района города Кемерово осталась без отопления до октября. С ее слов, все это время она была вынуждена жить в холоде из-за коммунальщиков, которые не смогли решить ее проблему оперативно.

Владелица квартиры по адресу проспект Ленина, 128, в кузбасской столице прожила с маленьким ребенком в квартире без отопления до наступления октября. Подробности она рассказала в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн", где указала, что управляющая компания не смогла решить проблему жильцов даже за две недели.

— Обращалась неоднократно в РЭУ, на что мне отвечают уже две недели о том, что решают проблему. Проживаю с малолетним ребенком, дома ужасно холодно. Сколько еще можно ждать в доме отопление? — поинтересовалась у властей возмущенная женщина.

При этом в местной администрации горожанке объяснили, что тепло в квартиры не возвращалось из-за затяжных работ по перезапуску системы теплоснабжения. Батареи должны были нагреться не ранее наступления вторника, 5 октября.

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