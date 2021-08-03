Кемеровчанка родила «королевскую двойню»

Особенность рождения детей, из-за которой их "короновали", заключается в том, что, будучи двойняшками, на свет они появились разнополыми.

Несмотря на это, малыши оказались недоношенными: родились двойняшки на 34 неделе беременности, из-за чего, как пояснила заведующая отделением новорожденных и отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома КОДКБ им. Ю. А. Атаманова Ксения Лангофер, им потребовалась реанимационная помочь, также возникла необходимость в подключении детей к специализированным приборам для искусственной вентиляции легких. В итоге их состояние удалось стабилизировать.

В учреждении отметили, что выхаживание двойни является довольно трудоемким процессом как для персонала медорганизации, так и для их родителей в дальнейшем, указав на то, что особое внимание в больнице уделяют не только двойняшкам, а всем малышам, которые только появились на свет.