Кемеровчанка рассказала о ДТП с разутым пьяным водителем

Житель кузбасской столицы поделился с подписчиками местного сообщества записью с последствиями ДТП на Ленинградском проспекте. Судя по видео, участниками дорожного происшествия стали два легковых автомобиля, которые в результате столкновения получили серьезные повреждения

– Судя по видео у одного из автомобилей сильно повреждена передняя правая часть корпуса. На месте работают сотрудники полиции, – сообщил пользователь Сети.

В подписи к публикации свидетель указал, что информации о пострадавших не поступало.

При этом в комментариях одна из горожанок рассказала, что видела произошедшею аварию и, с ее слов, водитель на машине отечественного производства был сильно пьян "ехал вилял, потом лоб в лоб врезались". Также она добавила, что на автолюбителе не было обуви.