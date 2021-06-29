Кемеровчанка рассказала о ДТП с разутым пьяным водителем

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Свидетели рассказали о столкновении двух автомобилей в кузбасской столице. При этом, по словам очевидцев, один из участников аварии оказался пьян и покинул салон автомобиля без обуви.

Житель кузбасской столицы поделился с подписчиками местного сообщества записью с последствиями ДТП на Ленинградском проспекте. Судя по видео, участниками дорожного происшествия стали два легковых автомобиля, которые в результате столкновения получили серьезные повреждения

Судя по видео у одного из автомобилей сильно повреждена передняя правая часть корпуса. На месте работают сотрудники полиции, сообщил пользователь Сети.

В подписи к публикации свидетель указал, что информации о пострадавших не поступало.


При этом в комментариях одна из горожанок рассказала, что видела произошедшею аварию и, с ее слов, водитель на машине отечественного производства был сильно пьян "ехал вилял, потом лоб в лоб врезались". Также она добавила, что на автолюбителе не было обуви.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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