Кемеровчанка пять лет получала выплаты по мнимой инвалидности

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Жительница кузбасской столицы оформила себе пособие по инвалидности с помощью фиктивных документов. За пять лет кемеровчанка получила выплаты на несколько сотен тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2015 году жительница Кемерова без прохождения медицинского освидетельствования и экспертизы приобрела поддельные документы, которые подтверждали наличие у нее заболевания. С их помощью злоумышленница оформила себе ежемесячную пенсию по инвалидности. За период с декабря 2015 по апрель 2020 года женщина получила 600 000 рублей. Также мошенница использовала фиктивные документы для получения компенсации коммунальных расходов, общей суммой 25 000 рублей.


Правоохранители возбудили в отношении 38-летней кемеровчанки дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Максимальное наказание по данной статье ‒ до шести лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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