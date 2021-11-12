Кемеровчанка пять лет получала выплаты по мнимой инвалидности

Следствие установило, что в 2015 году жительница Кемерова без прохождения медицинского освидетельствования и экспертизы приобрела поддельные документы, которые подтверждали наличие у нее заболевания. С их помощью злоумышленница оформила себе ежемесячную пенсию по инвалидности. За период с декабря 2015 по апрель 2020 года женщина получила 600 000 рублей. Также мошенница использовала фиктивные документы для получения компенсации коммунальных расходов, общей суммой 25 000 рублей.

Правоохранители возбудили в отношении 38-летней кемеровчанки дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Максимальное наказание по данной статье ‒ до шести лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.