Кемеровчанка провалилась в образовавшуюся во дворе ее дома глубокую яму

Провал земли глубиной в пять метров появился в кемеровском пионере. О случившемся стало известно telegram-каналу Mash от местной жительницы, столкнувшейся с проблемой.

Как она сообщила, ее дочь обнаружила что-то темное на территории своего придомового участка. Решив рассмотреть увиденное, она упала в яму. Достать ее получилось только при помощи веревки и лестницы. Пострадавшая получила много ушибов, из-за чего в итоге была госпитализирована.

Жительница Кузбасса также уточнила, что подобные случаи, а именно – провалы в земле, уже происходили на территории поселка. Считается, что причиной тому может служить то, что поселок стоит на территории, где раньше располагалась шахта.