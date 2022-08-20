+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровчанка призвала власти к борьбе с растущими в городе кленами

0
Фото:  

Жительница столицы Кузбасса попросила мэрию обратить внимание на проблему с древесным сорняком.

Обращение к администрации города кемеровчанка оставила в социальных сетях. Женщина выразила обеспокоенность тем, что по областному центру начинают разрастаться клены, которые вытесняют остальные деревья подобно сорняку. Кемеровчанка призвала мэрию заняться этой проблемой, так как из-за агрессивного вида могут пострадать другие зеленые насаждения.

– Особо отмечу, клен разрастается в сквере у филармонии, где растут кедры, дубы, липа и тут же этот клен (стиль сохранен – прим. ред.), – высказалась горожанка.

В ответ представители кемеровской мэрии рассказали, что ежегодно на территории кузбасской столицы благоустраиваются общественные территории. Однако из-за большого объема задач и дефицита бюджетных средств, это происходит поэтапно в рамках программы.

– Работы по опиловке зеленых насаждений, в том числе клена в сквере вблизи Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова не предусмотрены программой благоустройства на текущий год, – сообщили сотрудники мэрии Кемерова.

При этом специалисты подчеркнули, что решение данной проблемы будет рассмотрено, но на последующие периоды.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39335

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined