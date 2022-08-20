Кемеровчанка призвала власти к борьбе с растущими в городе кленами

Обращение к администрации города кемеровчанка оставила в социальных сетях. Женщина выразила обеспокоенность тем, что по областному центру начинают разрастаться клены, которые вытесняют остальные деревья подобно сорняку. Кемеровчанка призвала мэрию заняться этой проблемой, так как из-за агрессивного вида могут пострадать другие зеленые насаждения.

– Особо отмечу, клен разрастается в сквере у филармонии, где растут кедры, дубы, липа и тут же этот клен (стиль сохранен – прим. ред.), – высказалась горожанка.

В ответ представители кемеровской мэрии рассказали, что ежегодно на территории кузбасской столицы благоустраиваются общественные территории. Однако из-за большого объема задач и дефицита бюджетных средств, это происходит поэтапно в рамках программы.

– Работы по опиловке зеленых насаждений, в том числе клена в сквере вблизи Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова не предусмотрены программой благоустройства на текущий год, – сообщили сотрудники мэрии Кемерова.

При этом специалисты подчеркнули, что решение данной проблемы будет рассмотрено, но на последующие периоды.