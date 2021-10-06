Кемеровчанка приютила хищного сибирского колонка в квартире

Подходящей организации для передержки дикого хорька в городе Кемерово не оказалось. По этой причине местная жительница приняла решение оставить найденного на улице малыша себе. Девушка дала зверьку имя Руф и выделила ему комнату в своей квартире.

Сейчас у сибирского колонка есть личное пространство с панорамными окнами, теплыми одеялами, а также игрушками и небольшим гамаком. Компанию каждый вечер ему составляет хозяйка, с которой они вместе играют и нежатся, передает ФАН.

– Он каждые два часа просыпался ночью и просил есть. Я не могла надолго покинуть квартиру, потому что надо было каждые два часа кормить его теплым питанием, – рассказала подробности о тесном соседстве с диким млекопитающим девушка.

Колонок, или сибирский колонок – это вид хищных млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей.