Кемеровчанка притворилась проституткой ради денег

Обманным путем аферистка отняла у 35-летнего мужчины 13 тысяч рублей, после чего он рассказал о лже-проститутке стражам закона.

По предварительным данным, заявитель предпринял попытку заказать через интернет жрицу любви для постельных утех. С этой целью кемеровчанин нашел объявление об оказании секс-услуг и связался по указанным контактам с женщиной, а после перевел ей предоплату в размере 1 500 рублей.

— Когда мужчина деньги перевел она попросила еще 11 500 — в качестве "гарантии безопасности". Когда он перевел и эти деньги, женщина попросила третью сумму — 5 600 за услуги такси. Тогда кемеровчанин догадался, что его обманывают, и попросил незнакомку вернуть деньги — на что получил отказ, — рассказали подробности инцидента в ГУ МВД Кузбасса.

После потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящий момент правоохранители

устанавили личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", согласно которой обманщице грозит до пяти лет лишения свободы.