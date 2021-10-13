Кемеровчанка притворилась проституткой ради денег

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы из-за желания провести время с девушкой попался на уловку мошенницы, которая представилась жрицей любви.

Обманным путем аферистка отняла у 35-летнего мужчины 13 тысяч рублей, после чего он рассказал о лже-проститутке стражам закона.


По предварительным данным, заявитель предпринял попытку заказать через интернет жрицу любви для постельных утех. С этой целью кемеровчанин нашел объявление об оказании секс-услуг и связался по указанным контактам с женщиной, а после перевел ей предоплату в размере 1 500 рублей.

Когда мужчина деньги перевел она попросила еще 11 500 — в качестве "гарантии безопасности". Когда он перевел и эти деньги, женщина попросила третью сумму — 5 600 за услуги такси. Тогда кемеровчанин догадался, что его обманывают, и попросил незнакомку вернуть деньги — на что получил отказ, рассказали подробности инцидента в ГУ МВД Кузбасса.

После потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящий момент правоохранители

устанавили личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", согласно которой обманщице грозит до пяти лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30048

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined