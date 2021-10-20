Кемеровчанка предупредила об опасном колодце в центре города

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Жительница областной столицы на просторах Сети опубликовала фотографии открытого канализационного колодца. Женщина уточнила, что опасность подстерегает горожан в Центральном районе.

По словам горожанки, открытый колодец расположен в городе Кемерово на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе тротуара для пешеходов. В качестве подтверждения своих слов она прикрепила фотографии с опасного места в сообществе #мэруназаметку_кемерово в Facebook.

– Я положила 2 доски , чтобы видно было. Адрес: ул. Сибиряков – Гвардейцев, между домами 322 и 312, – заявила автор снимков.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что четвероногий питомец в кузбасской столице свалился в глубокий колодец и оказался заложником подземелья, откуда его вызволила команда спасателей.

Фото: #мэруназаметку_кемерово

Да!
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