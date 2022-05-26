Кемеровчанка предстанет перед судом после отравления детей в бассейне

Инцидент произошел в феврале 2022 года в Кемерове. Местная жительница, 48-летняя женщина, арендовала помещение банного комплекса с бассейном. При этом, по версии следствия, она долго не замеряла уровень содержания хлора в воде, продолжая оказывать услуги посетителям. В результате этого пятеро детей возрастом от шести до 13 лет, купавшиеся в бассейне, были госпитализированы с легким отравлением.

"Химическое исследование показало, что объемная доля хлора в воде превышает уровень допустимого значения, что является опасным для здоровья посетителей", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении 48-летней кемеровчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Она признала вину и сотрудничала со следствием. Теперь рассмотрением дела займется суд.