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Кемеровчанка предстанет перед судом после отравления детей в бассейне

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Правоохранители в столице Кузбасса завершили расследование уголовного дела, возбужденного после отравления несовершеннолетних парами хлора.

Инцидент произошел в феврале 2022 года в Кемерове. Местная жительница, 48-летняя женщина, арендовала помещение банного комплекса с бассейном. При этом, по версии следствия, она долго не замеряла уровень содержания хлора в воде, продолжая оказывать услуги посетителям. В результате этого пятеро детей возрастом от шести до 13 лет, купавшиеся в бассейне, были госпитализированы с легким отравлением.

"Химическое исследование показало, что объемная доля хлора в воде превышает уровень допустимого значения, что является опасным для здоровья посетителей", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении 48-летней кемеровчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Она признала вину и сотрудничала со следствием. Теперь рассмотрением дела займется суд.

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