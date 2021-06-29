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Кемеровчанка предстанет перед судом по обвинению в совершении смертельного ДТП

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Жительницу областного центра Кузбасса обвинили в том, что она спровоцировала аварию, в которой погибла ее коллега. Дело, возбужденное по факту, разберут в суде.

Из информации, которую распространили сотрудники пресс-службы ГУ МВД Кузбасса, известно, что ДТП, в совершении которого обвиняется 27-летняя кемеровчанка, произошло в декабре 2020 года.


Тогда же на улице Пригородной, находясь за рулем «Хенде Солярис», обвиняемая не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением, из-за чего съехала с дороги прямо в дерево. В итоге погибла пассажир авто – 21-летняя горожанка. Отмечается, что девушка была коллегой обвиняемой.

- Следствием установлено, что причиной смертельного ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителем иномарки, - уточнили в полиции.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», было направлено на разбирательства в суд. Горожанке грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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