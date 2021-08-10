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Кемеровчанка пожаловалась властям на самодельное место для "ночных гуляний"

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Жительница кузбасской столицы обратилась к местной администрации с просьбой решить проблему с самодельным местом, где собираются шумные компании.

По словам горожанки, во дворе одного из жилых домов по улице Инцициативной в Кировском районе города появились стол и лавочки. При этом большую часть конструкций местные жители сделали сами и, как утверждает женщина, самовольно установили недалеко от дома.

- Самовольная установка столика и лавочек, причем сделанная из детского турника, варварски обрезанного болгаркой самими жильцами, любящими проводить вечера с баллонами пива. По видимому им место для распития нужнее, чем детский городок (орфография и авторский стиль сохранены - прим. ред.), - написала кемеровчанка.

Она отметила, что стол и лавочки появились без согласия УК и стали доставлять местным жителям проблемы из-за "ночных гуляний" и шумных компаний. Об этом она сообщила на платформе "Кузбасс онлайн".


Пока представители властей занимаются проверкой фактов.

Да!
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