Кемеровчанка пожаловалась на заражение COVID-19 после операции

В одном из кузбасских сообществ в социальных сетях появилась запись от одной из жительниц Кемерова. Женщина рассказала, что ее отец лег на операцию в одну из больниц, расположенную в Рудничном районе города. При этом в медучреждение мужчина попал с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, а затем, по словам горожанки, заразился опасным вирусом в больнице.

‒ Ему делали операцию. В больницу он ложился с отрицательным тестом на ковид (воскресенье), а в четверг ему стало плохо и тест подтвердил ковид, его перевели в ковидное отделение, ‒ рассказала кемеровчанка.

Женщина также отметила, что медики якобы не выдают ее отцу никаких препаратов, кроме тех, что предназначены для лечения желудка.

На сообщение отреагировали представители Минздрава Кузбасса. Они попросили уточнить данные пациента в личных сообщениях и оставить номер телефона для связи.