Кемеровчанка пожаловалась на заражение COVID-19 после операции

0
Фото:  

Жительница кузбасской столицы сообщила, что ее отец заболел коронавирусом после операции в одном из медучреждений.

В одном из кузбасских сообществ в социальных сетях появилась запись от одной из жительниц Кемерова. Женщина рассказала, что ее отец лег на операцию в одну из больниц, расположенную в Рудничном районе города. При этом в медучреждение мужчина попал с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, а затем, по словам горожанки, заразился опасным вирусом в больнице.

‒ Ему делали операцию. В больницу он ложился с отрицательным тестом на ковид (воскресенье), а в четверг ему стало плохо и тест подтвердил ковид, его перевели в ковидное отделение, ‒ рассказала кемеровчанка.

Женщина также отметила, что медики якобы не выдают ее отцу никаких препаратов, кроме тех, что предназначены для лечения желудка.


На сообщение отреагировали представители Минздрава Кузбасса. Они попросили уточнить данные пациента в личных сообщениях и оставить номер телефона для связи.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33380

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined