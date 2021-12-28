Кемеровчанка пожаловалась на высадившего ее ребенка в мороз водителя маршрутки

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заявила, что ее 10-летнюю дочь высадили из маршрутки в мороз. По словам женщины, инцидент произошел вечером 27 декабря. Ребенок вместе с бабушкой попытался сесть в маршрутное такси №81, однако девочка успела зайти внутрь, а перед пожилой женщиной двери транспортного средства закрылись. По словам кемеровчанки, бабушка пыталась попасть в маршрутку, однако водитель не отреагировал на ее стук. У девочки денег на проезд не было. Жительница кузбасской столицы также сообщила, что на остановке "Юбилейный" водитель начал говорить, чтобы пассажиры, не оплатившие проезд, покинули транспортное средство. Девочка вышла и смогла добраться домой благодаря неравнодушным горожанам, которые дали ей деньги и посадили на транспорт.

‒ Я позвонила хозяину маршрутки, но кроме хамства ничего не услышала, даже извинений не принес, ‒ заявила кемеровчанка в одной из групп "ВКонтакте".

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей поддержала женщину и посоветовала ей обратиться к правоохранителям, так как детей до 16 лет без сопровождения взрослых запрещено высаживать из транспорта, даже если они не оплатили проезд. Другие же кемеровчане посоветовали матери следить за тем, чтобы у ребенка с собой был телефон и деньги на проезд во избежание подобных ситуаций.