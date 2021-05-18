Жительницы кемеровского микрорайона Промышленный на странице Сергея Цивилева в социальных сетях разместила сообщение с просьбой провести ремонт в местной школе.

При этом женщина указала, что в марте 2021 года у здания обрушилась стена и теперь дети вынуждены частично посещать занятия дистанционно из дома. Школьников разделили на две группы, одни посещают учебное учреждения, а другие получают знания в формате онлайн. Однако через неделю они меняются.

Кроме того, по словам собеседницы, на следующий учебный год школьников обещают перевести в Кедровку. После просьбы администрация города Кемерово попросила автора комментария уточнить точный адрес учебного заведения.