Кемеровчанка пожаловалась на внезапное исчезновение остановки

В социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заявила, что автобусная остановка на улице Мартемьянова в Заводском районе города внезапно исчезла.

‒ Что творится с остановками за вокзалом по маршруту 9 автобуса? Не чистят, люди не знают, где остановка. Перенесли остановку и даже не поставили знак и саму остановку (стиль автора сохранен ‒прим. ред.) ‒ написала женщина в одной из групп ВКонтакте.

На жалобу горожанки ответили представители кемеровской администрации. Они сообщили, что остановочный пункт был перенесен в соответствии с действующими ГОСТами. Согласно правилам, остановки должны размещаться за перекрестком или наземным пешеходным переходом на расстоянии не менее 15 метров. При этом расстояние до посадочной площадки должно быть не менее пяти метров.

‒ В этом году на улице Мартемьянова выполнены работы по обустройству остановочного пункта "Магазин (улица Новая)" заездным карманом, остановочной и посадочной площадкой, ‒ отметили сотрудники городской администрации.

Возможность установки соответствующего дорожного знака будет рассмотрена в 2022 году.