Кемеровчанка оставила в социальных сетях обращение, с помощью которого решила привлечь внимание специалистов к ненадлежащему состоянию одного из домов в Кировском районе города. По словам девушки, по зданию пошли трещины.

— На Каркасной, 16 дом треснул с двух сторон, — заявила горожанка.

В ответ представители администрации рассказали, что специалисты проведут проверку в отношении деятельности управляющей компании ООО "Астра сервис". По результатам будут приняты необходимые меры.