Кемеровчанка пожаловалась на разрушающийся мост

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Пользователи социальных сетей обратили внимание на состояние моста через реку Искитимка в Кемерове. Дорожники ответили на жалобу горожан в комментариях.

Свою жалобу на вид моста через Искитимку в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев жительница кузбасской столицы разместила в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте главы города Ильи Середюка.


С ее слов, со временем зона для пешеходов разрушилась и теперь по ней страшно ходить.

Несколько лет назад просто зацементировали/выровняли, зимой постоянно гололёд буграми, — заявила кемеровчанка.

Ответ последовал от представителей "Кемдора". Специалисты заверили, что в ближайшее время ремонтных работ на указанном участке не предвидится, поскольку участок моста не вошел в программу благоустройства на 2021 год, которая уже полностью сформирована. Однако есть шанс, что зона все-таки будет отремонтирована, но только в 2022 и последующие годы.

Да!
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