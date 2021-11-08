Кемеровчанка пожаловалась на разрушающийся мост

Свою жалобу на вид моста через Искитимку в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев жительница кузбасской столицы разместила в комментариях под одним из постов в Instagram-аккаунте главы города Ильи Середюка.

С ее слов, со временем зона для пешеходов разрушилась и теперь по ней страшно ходить.

— Несколько лет назад просто зацементировали/выровняли, зимой постоянно гололёд буграми, — заявила кемеровчанка.

Ответ последовал от представителей "Кемдора". Специалисты заверили, что в ближайшее время ремонтных работ на указанном участке не предвидится, поскольку участок моста не вошел в программу благоустройства на 2021 год, которая уже полностью сформирована. Однако есть шанс, что зона все-таки будет отремонтирована, но только в 2022 и последующие годы.