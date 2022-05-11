Кемеровчанка пожаловалась на отсутствие бинтов в детской больнице

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Жительница кузбасской столицы возмутилась методом перевязки в одном из медучреждений.

Кемеровчанка рассказала в социальных сетях, что 11 мая ее сын пошел на сдачу крови в поликлинику на проспекте Шахтеров. По словам горожанки, мальчику сделали перевязку пеленками из-за того, что медучреждение не снабжено необходимым перевязочным материалом.

‒ В поликлинике нет бинтов, нет стерильных салфеток. Просто перевязали руки ребенку пеленками, ‒ заявила жительница областного центра.

Обращение прокомментировали представители Кемеровской городской детской клинической больницы. Они рассказали, что по данной ситуации была проведена внутренняя проверка.

‒ Кабинет оснащен всеми необходимыми расходными материалами. Медицинская сестра использовала для закрепления спиртовой салфетки полоску одноразовой пеленки с целью меньшей травматизации кожи ребенка, ‒ отметили сотрудники медучреждения.

Также специалисты рассказали, что разъяснили действия медперсонала матери мальчика и пригласили ее для осмотра оснащения процедурного кабинета.

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