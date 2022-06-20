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Кемеровчанка пожаловалась на оскорбления и угрозы в автобусе

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Жительница столицы Кузбасса сообщила об агрессивном поведении мужчины, который якобы является знакомым водителя общественного транспорта.

Об инциденте кемеровчанка рассказала в одном из пабликов "ВКонтакте". По словам горожанки, она ехала днем в автобусе №7, следовавшем от микрорайона Южный в сторону центра. Женщина подошла к водителю, чтобы оплатить проезд, так как платеж через терминал не прошел. В это время возле работника общественного транспорта находился неизвестный мужчина, который начал проявлять в адрес девушки словесную агрессию, когда она сообщила о проблеме.

‒ Я села и стала искать другую карту. Пока я искала, начались оскорбления, что я обнаглела и придумываю, просто не хочу платить за проезд. <...> Оскорбления продолжились, последовали угрозы, что мы тебя вывезем на автобазу <...> а потом... Там и захороним, ‒ заявила горожанка.

При этом водитель якобы не предпринял никаких действий, когда пассажирка попросила о помощи. Тогда девушка решила сфотографировать оскорблявшего ее незнакомца и заявила, что обратится в полицию. После этого, по словам кемеровчанки, мужчина попытался выбить из ее рук гаджет.

‒ ...он накинулся на меня, стал выбивать телефон. Угрожал в нецензурной форме, что изобьет мне лицо. После того , как я отмахнулась от него сумочкой, он прокричал, что убьет меня, ‒ рассказала жительница кузбасской столицы.

Также девушка отметила, что после этого выбежала из общественного транспорта и обратилась в полицию.

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