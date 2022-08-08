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Кемеровчанка пожаловалась на обвешивающих продавцов

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Жительница кузбасской столицы сообщила о недобросовестных уличных торговцах.

Кемеровчанка рассказала, что приобретала овощи и фрукты в уличных павильонах, где ее якобы регулярно обвешивали, что следовало из показаний контрольных весов. Чаша терпения горожанки оказалась переполнена после того, как продавец "добавила" к ее продуктам 300 лишних граммов.

‒ ...обвесили на 300 грамм.<...> Поговорив с продавцами, слышу, что так как им платят такую зарплату, приходится обвешивать (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметила жительница кузбасской столицы.

Кемеровчанка подчеркнула, что деньги за перевес ей вернули, однако заметила, что не все покупатели смогут проверить продукты на контрольных весах. Также горожанка выразила надежду на то, что торговцы перестанут обманывать жителей областного центра.


Комментаторы возмутились поведением уличных продавцов и посоветовали кемеровчанке приобретать продукты в магазинах.

Видео: ВКонтакте / Типичный Кузбасс

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