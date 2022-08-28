Кемеровчанка пожаловалась на новые камеры хранения на автовокзале

Кемеровчанка рассказала, что в помещении автовокзала были установлены новые компьютеризированные камеры хранения. Утром 26 августа горожанка поместила туда свой багаж, однако вернуть вещи якобы удалось с трудом. По словам девушки, камера хранения сломалась, из-за чего кемеровчанка лишилась доступа к своему имуществу.

– За какие то секунды до автобуса работники автовокзала смогли отдать сумку, – пожаловалась жительница областного центра.

Горожанка призвала руководство автовокзала вернуть старую систему, в которой хранением личных вещей пассажиров занимался человек, а не компьютер.