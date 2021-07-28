Кемеровчанка пожаловалась на ночной шум от стройки налоговой

Круглосуточная стройка налоговой возле частного строения на улице 2-я Заречная в Кемерове стала поводом для обращения жительницы к главе шахтерского края, которая попросила помощи в разрешении проблемы на просторах соцсети.

Со слов автора сообщения, со стороны рабочей площадки как днем, так и ночью доносятся шумы от выкладки материалов. Беспокойство хозяев дома вызывают и громкие стуки, разносящиеся о всему району города.

– На 2-й Заречной идет полным ходом стройка, строят налоговую прямо под окнами. День и ночь стуки, шум ужасный. Вокруг камни, коляска детская не проходит, дети не высыпаются. Как проживать в таких условиях? – поинтересовалась подписчица у губернатора.

Кроме того, женщина отметила, что новая налоговая будет находится рядом с ее огородом. Такое близкое соседство она объяснила отсутствием переселения из жилья несмотря на то, что ближние постройки уже давно уничтожены.

Также горожанка призналась, что в ночь с 25 на 26 июля вызывала стражей закона, но те оправдали шум от рабочих наличием разрешения на ночную стройку.

Представители администрации Кемерова в ответ на жалобу заявили, что соблюдение временного режима при строительстве объектов регулируется статьей "Об административных правонарушениях", согласно которой за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 22:00 до 8:00 в выходные и нерабочие дни положены штрафы.