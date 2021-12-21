Кемеровчанка пожаловалась на мешающие передвижению сугробы

Как поделилась кемеровчанка в социальной сети, в 2021 году после мощных снегопадов дороги в городе до сих пор не почистили должным образом, из-за чего передвижение людей сильно ограничено.

С ее слов, речь идет о проблемном участке в микрорайоне ш.Северная по улице Кутузова.

– Невозможно водить детей в садик по сугробам, – сокрушилась женщина.

Вскоре на претензию горожанки откликнулись местные чиновники. Они пояснили, что в период обильных осадков сроки расчистки территорий могут быть увеличены до семи дней.