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Кемеровчанка пожаловалась на курящих рожениц в больнице

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Жительница столицы Кузбасса рассказала о роженицах, которые курят в комнатах гигиены в одной из больниц города.

В социальных сетях женщина поделилась информацией о том, что ее беременная дочь находится на лечении в красной зоне третьей городской больницы Кемерова. И их смущает тот факт, что беременные и новоиспеченные мамы постоянно курят в туалетах и душевых комнатах.

– <...> Постоянно курят и стоит невыносимый дым и запах, – подчеркнула пользователь.

Весь неприятный запах, по словам горожанки, мешает и приносит неудобства. А персонал не предпринимает никаких мер против безответственных мам, как передает автор поста.


На появившуюся информацию отреагировали представители медучреждения, сказав о том, что беседы с роженицами о вреде курения проводятся регулярно, однако отследить их поведение в комнатах гигиены невозможно.

Да!
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