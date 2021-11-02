Кемеровчанка пожаловалась на едкий запах от горящего мусорного полигона

Накануне на странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилась жалоба от кемеровчанки, проживающей в поселке Предзаводском. Женщина сообщила, что вблизи их домов продолжает гореть мусорный полигон, из-за чего жители испытывают ряд трудностей.

‒ Нет сил дышать этим вонючим воздухом! Если с выбросами промпредприятий разбираться сложно,так хоть свалку потушите и запретите ее пополнять! ‒ сетует кемеровчанка в комментариях к посту губернатора в Instagram.

Женщина подчеркнула, что загрязненный дымом воздух может негативно влиять на заболевающих ОРВИ и COVID-19.

На жалобу местной жительницы ответили представители администрации города Кемерово. Они заявили, что полигон в районе поселка передан в 2009 году в аренду частной компании, которая затем потеряла право на деятельность, связанную с отходами. В 2020 году суд обязал арендатора провести работы по рекультивации данного участка, однако решение суда до сих пор не исполнено. При этом свалка продолжает дымить.

‒ Администрация города вынуждена обеспечивать тушение участков тления отходов. Сотрудники оперативных групп ГО и ЧС проводят ежедневный мониторинг, также на полигоне работает спецтехника, ‒ рассказали сотрудники кемеровской мэрии.

Также специалисты порекомендовали кемеровчанке обратиться по вопросу качества воздуха в территориальное управление Роспотребнадзора.