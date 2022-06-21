Кемеровчанка пожаловалась на двухнедельные очереди к педиатру

Накануне в социальных сетях появилась жалоба от кемеровчанки, которая посетовала, что ее ребенок не может быстро попасть на прием к участковому педиатру. По словам горожанки, запись к специалисту доступна только через две недели.

‒ Вы ссылаетесь на отпуска и большой поток пациентов, желающих оформиться в детский лагерь. Но так лагеря и отпуска и раньше были. Но двухнедельных очередей к педиатрам не было, ‒ возмутилась женщина.

Комментаторы отметили, что также столкнулись с подобной ситуацией.

‒ В небольших городах вообще ужас к врачам не попасть (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказался один из пользователей Сети.

На обращение отреагировали представители министерства здравоохранения Кузбасса. Они попросили кемеровчанку предоставить ее данные и адрес медицинской организации для разъяснения ситуации и уточнения возможности записи на прием.