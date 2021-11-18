Кемеровчанка пожаловалась на долгое ожидание вакцинации от COVID-19 по записи

Свою историю жительница областного центра описала в сообществе в социальных сетях. По словам горожанки, она решила записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал "Госуслуг", но оперативно получить прививку ей не удалось из-за больших электронных очередей.

— Записаться через Госуслуги нельзя, записи нет, поставили там в очередь и вот к концу дня прислали вот такое сообщение — на 27 декабря. Реально? Запись на прививку 1,5 месяца? — сокрушилась девушка.

Однако для разрешения ситуации с долгим ожиданием ей якобы предложили поставить укол не в стенах медицинского учреждения, а в пункте вакцинации, расположенном на территории магазина международной компании-ритейлера.