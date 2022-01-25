Кемеровчанка пойдет под суд после оставления места смертельного ДТП

Следствие установило, что в августе 2021 года 37-летняя кемеровчанка двигалась по улице Промышленновское шоссе на автомобиле ВАЗ-2109 в темное время суток. Автомобилистка сбила нетрезвого 49-летнего мужчину и скрылась с места аварии. Пострадавший от полученных в результате столкновения травм скончался на месте .

Правоохранители установили и задержали нарушительницу. В отношении кемеровчанки был составлен административный протокол и заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщина может лишиться свободы на срок до 12 лет.