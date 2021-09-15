Кемеровчанка потеряла почти 900 тысяч рублей после разговора с "правоохранителем"

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Жительница кузбасской столицы попалась на уловку телефонного мошенника и лишилась крупной суммы денег.

64-летняя горожанка рассказала кемеровским полицейским, что стала жертвой обмана, из-за которого потеряла свои сбережения. Она пояснила, что накануне ей позвонил неизвестный, представившись силовиком, предупредил о попытке аферистов оформить на женщину кредит.

— Для того, чтобы якобы опередить мошенников, незнакомец убедил женщину самой завершить оформление займа и перевести полученные деньги на "безопасный счет", — рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

Кемеровчанка выполнила все рекомендации, а после неудачной попытки повторно связаться с собеседником поняла, что попалась на уловку мошенника. В общей сложности она потеряла 880 тыс. рублей.


По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

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