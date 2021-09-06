Кемеровчанка попала в опасность в загоревшейся ночью многоэтажке

В понедельник, 6 сентября, произошло возгорание в квартире девятиэтажного дома по бульвару Строителей. Соответствующий сигнал диспетчер получил в 1:17. На место пожара отправились восемь человек на трех спецмашинах.

К прибытию первого подразделения из окна на третьем этаже шел слабый дым. Как отметили Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу, из квартиры огнеборцы спасли женщину. Никто из жильцов не пострадал.

В результате в комнате обгорела мебель на 0,5 кв.м. Предварительной причиной инцидента специалисты называют неосторожное обращение с огнем.