Кемеровчанка попала в больницу после ДТП с фурой

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедшего в Кемерове 25 октября. Редакция AVOKADO уточнила подробности инцидента в городском ГИБДД.

ДТП произошло в 17:35, в районе дома № 122 по проспекту Кузнецкому. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по направлению от улицы Сибиряков-Гвардейцев, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении при повороте налево на перекрестке с улицей Федоровского. В результате этого произошло столкновение с грузовым автомобилем, двигавшемся по встречной полосе, сообщают в ГИБДД города Кемерово.

Водитель Volkswagen, 43-летняя женщина, была госпитализирована и находится на стационарном лечении. Второму участнику ДТП помощь медиков не потребовалась.