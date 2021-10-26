Кемеровчанка попала в больницу после ДТП с фурой

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Жительница областной столицы была госпитализирована после столкновения ее автомобиля с фурой.

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедшего в Кемерове 25 октября. Редакция AVOKADO уточнила подробности инцидента в городском ГИБДД.


ДТП произошло в 17:35, в районе дома № 122 по проспекту Кузнецкому. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по направлению от улицы Сибиряков-Гвардейцев, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении при повороте налево на перекрестке с улицей Федоровского. В результате этого произошло столкновение с грузовым автомобилем, двигавшемся по встречной полосе, сообщают в ГИБДД города Кемерово.


Водитель Volkswagen, 43-летняя женщина, была госпитализирована и находится на стационарном лечении. Второму участнику ДТП помощь медиков не потребовалась.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают всем участникам движения о необходимости всегда быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать требования ПДД.

Да!
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