Кемеровчанка понесла наказание после фиктивного трудоустройства

Кемеровчанка выполняла в одном из учреждений организационно-распорядительные функции, что позволило ей "принять" на работу пятерых сотрудников: двух педагогов-организаторов, двух методистов и экономиста. Женщина присвоила себе насчитанную им заработную плату в размере 600 000 рублей.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Кемеровчанка оплатила штраф в полном объеме.