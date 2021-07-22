Кемеровчанка получила условный срок за махинации с муниципальной землей

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Суд вынес приговор в отношении жительницы кузбасской столицы, которая подтолкнула женщину на дачу взятки для покупки муниципальной земли.

49-летняя кемеровчанка обвинялась по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). По данным следователей, она летом прошлого года решила продать землю в поселке Андреевка и разместила объявление в Сети.


Предложение привлекло внимание женщины, которой продавец сообщила, что участок находится в муниципальной собственности. Для перевода его в частную, нужно заплатить

председателю комитета управления муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района, который и оформит документацию.

— Покупательница согласилась и передала взятку в размере 250 тысяч рублей, — сообщили в СУ СКР региона.

Уголовное дело в отношении чиновника направлено в суд. Автор объявления приговорена к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

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