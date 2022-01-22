Кемеровчанка получила смертельный удар током при попытке помыть посуду

Судом установлено, что в сентябре 2021 года кемеровчанин, находясь в своей квартире, услышал крик супруги, которая на кухне мыла посуду. Когда он зашел в комнату, то обнаружил жену на полу, она не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной гибели женщины стал ток.

– Хозяин квартиры пояснил, что накануне на кухне перестал гореть свет и по рекомендации знакомых для выполнения ремонтных работ он пригласили 27-летнего мужчину, который якобы разбирается в электричестве, – прокомментировали в СУ СК Кузбасса.

После осмотра кухни горе-электрик сообщил, что необходимо заменить устаревшую электропроводку, а чтобы жильцы могли пользоваться электрической плитой, то он установил в блоке распределения электричества временную перемычку, однако, допустил серьезные ошибки.

Оказалось, что мужчина специальных познаний в области электрики не мел и устанавливая перемычку, неправильно соединил жилы электрического кабеля, из-за чего фазное напряжение стало поступать на корпус электроплиты. Кроме того, работник скрутил медный и алюминиевый провода, что могло спровоцировать пожар.

Суд признал вину 27-летнего ремонтника по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.