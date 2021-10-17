Кемеровчанка похитила арендованную игровую приставку для продажи

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Жительница столицы Кузбасса не вернула в срок игровую приставку, взятую ей в аренду. Злоумышленница решила продать устройство.

В марте 2021 года в полицию обратился молодой человек, который сообщил, что его игровую приставку не вернула девушка, арендовавшая устройство. Стоимость приставки и игровых дисков составила более 18 000 рублей.


По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 23-летнюю кемеровчанку. Выяснилось, что девушка взяла приставку в аренду у потерпевшего, однако с самого начала не планировала возвращать ее в назначенный срок. Похищенное устройство она решила продать, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В отношении кемеровчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

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