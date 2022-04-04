Кемеровчанка погибла в результате ДТП

Осенью прошлого года пьяный водитель иномарки не справился с управлением своей "Фольксваген Поло" и в результате попал в аварию.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, 27-летний кемеровчанин выехал за пределы дороги и врезался в столб. Находящаяся в машине 23-летняя девушка погибла. Еще один пассажир получил травмы.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до 12 лет лишения сободы.