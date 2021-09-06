Кемеровчанка погибла после удара по лицу

По версии следствия, в августе 2020 года в гостях у соседки по общежитию 33-летний осужденный в кругу большой компании распивал спиртные напитки. Однако в ходе застолья у него возникла ссора с хозяйкой жилища. В отношении оппонентки он применил силу: нанес удар кулаком по голове.

— За женщину заступилась 28-летняя гостья, она встала между ними. Мужчина разозлился и ударил ее ладонью по лицу. Не удержавшись, женщина упала и ударилась головой об пол, — указали в СУ СК по Кемеровской области.

После потасовки мужчина отправился домой. В этот момент у потерпевшей ухудшилось самочувствие и хозяйка комнаты обратилась за помощью к медикам. В результате женщину госпитализировали, но в стенах больницы она скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели горожанки стала черепно-мозговая травма.

Суд признал вину местного жителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он приговорен к лишению свободы на один год с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.