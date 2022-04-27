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Кемеровчанка подцепила двух клещей в черте города

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Фото:  

Жительница столицы Кузбасса пожаловалась на обилие клещей. После похода в магазин она сняла с себя двух насекомых.

Пользовательница из Кемерова в социальных сетях опубликовала жалобу о том, что по возвращении из магазина около дома, обнаружила на себе двух клещей.

– Вчера сходили в магазин рядом с домом 300м сняли два клеща, – сказано в сообщении.

За подробностями о случившемся журналист интернет-журнала AVOKADO обратился к автору поста. Женщина рассказала, что такое с ней случается не первый раз. В прошлом году потребовалась помощь медиков.

– Подхватили клещей по дороге на фото возле школы № 33, – поделилась горожанка.

Она обратилась к администрации города с просьбой обработать территории.


Напомним, ранее Роспотребнадзор предупредил, что активность клещей в Кузбассе увеличилась в два раза

Фото: Инцидент Кемерово

Да!
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