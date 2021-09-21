Кемеровчанка ответит перед судом за убийство ветерана ВОВ

В мае прошлого года ранее судимая кемеровчанка пришла в квартиру ветерана ВОВ, с которой была знакома, чтобы убить ее и обокрасть.

– Злоумышленница задушила престарелую женщину подушкой, после чего похитила денежные средства в размере 350 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре региона.

Теперь девушка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", пп. "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в Кемеровский областной суд для дальнейшего рассмотрения.