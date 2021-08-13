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Кемеровчанка отсудила почти 300 тыс. рублей у соседки за учиненный потоп

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Жительница кузбасской столицы через суд получила многотысячную компенсацию от соседки за испорченную квартиру.

В центре Кемерова судились две женщины из-за порванного шланга с холодной водой в квартире одной из них. Инцидент привел к затоплению жилища этажом ниже.

– Квартиру гражданки затопило холодной водой. Залив произошел через встроенный светильник, – рассказали в УФССП.

В результате потребовался ремонт, поскольку в квартире были испорчены ламинат, натяжной потолок, обои, встроенный кухонный гарнитур, электропроводка.


Суд обязал виновницу заплатить 292 тысячи рублей, чего делать она не захотела. Судебным приставам пришлось принять меры: начать списания со счетов и зарплаты, запретить покидать страну. Также ответчицу сделали невыездной и взыскали исполнительский сбор 20 тыс. рублей.

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