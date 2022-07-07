Кемеровчанка отказывала своему серьезно больному сыну в лекарствах

В период с августа 2011 года по октябрь 2021 года 34-летняя кемеровчанка не предпринимала должных мер по лечению своего маленького ребенка. При этом женщина знала, что мальчик страдает от неизлечимого заболевания, но не получала и не выдавала ему нужные лекарства, не обеспечивала прохождение необходимых медицинских процедур. Работники специализированного центра пожаловались на кемеровчанку правоохранителям, после чего мальчика изъяли из семьи и поместили в медучреждение.

– На фоне отсутствия должного лечения в домашних условиях заболевание имело прогрессирующее течение, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что ранее семья уже попадала в поле зрения полиции. После возбуждения уголовного дела кемеровчанка пересмотрела свое отношение к необходимости лечения ребенка. Семью поставили на профилактический учет.

Суд признал горожанку виновной по ст. 156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

В качестве наказания кемеровчанке было назначено десять месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год.