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Кемеровчанка оставила труп в арендованной квартире

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Жительница кузбасской столицы бросила тело сожителя на несколько дней после смертельной ссоры, произошедшей в чужом доме.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Кировском районе Кемерова. Местная жительница, 39-летняя женщина, употребляла алкоголь вместе со своим 40-летним возлюбленным. Сожители при этом находились в квартире, которую они арендовали. В какой-то момент кемеровчане поругались, и в ходе конфликта женщина оттолкнула от себя оппонента. Мужчина не удержался на ногах и упал, ударившись головой о металлическую секцию батареи. Кемеровчанка легла спать, а на утро обнаружила бездыханного возлюбленного. Женщина испугалась и сбежала, оставив квартиру открытой. Тело погибшего было найдено соседями только через несколько дней.


Женщину обвинили ее в причинении смерти по неосторожности. Она рассказала, как кемеровчанин получил удар, признала вину и сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил горожанке наказание в виде полутора лет исправительных работ.

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