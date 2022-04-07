Кемеровчанка оставила труп в арендованной квартире

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Кировском районе Кемерова. Местная жительница, 39-летняя женщина, употребляла алкоголь вместе со своим 40-летним возлюбленным. Сожители при этом находились в квартире, которую они арендовали. В какой-то момент кемеровчане поругались, и в ходе конфликта женщина оттолкнула от себя оппонента. Мужчина не удержался на ногах и упал, ударившись головой о металлическую секцию батареи. Кемеровчанка легла спать, а на утро обнаружила бездыханного возлюбленного. Женщина испугалась и сбежала, оставив квартиру открытой. Тело погибшего было найдено соседями только через несколько дней.

Женщину обвинили ее в причинении смерти по неосторожности. Она рассказала, как кемеровчанин получил удар, признала вину и сотрудничала со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил горожанке наказание в виде полутора лет исправительных работ.