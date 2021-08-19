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Кемеровчанка обратился к властям в связи с ростом цен на газовое топливо

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Жительница кузбасской столицы в Сети попросила от правительства принять меры, направленные на сдерживание цен на газ.

В Кемерове цены на газовых заправках резко выросли, что следует из сообщения местной жительницы, опубликованного на платформе «Кузбасс Онлайн». По словам горожанки, только за последнюю неделю стоимость кубометра топлива выросла на 4 рубля. Об этом свидетельствуют не только слова женщины, но и снимки, прикрепленные ею в обращении.

Фото: «Кузбасс Онлайн»

- Прошу принять меры по сдерживанию цен на газ, - обратилась к правительству женщина.

Власти не оставили жалобу без ответа. Отреагировав на пост, они пояснили, что ценообразование на газ не входит в компетенции государства, а регулируется непосредственно субъектами реализации топлива.

- Проблемы на рынке газомоторного топлива возникли после аварии на установке деэтанизации Уренгойского завода подготовки конденсата. Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ взлетели почти на 25 %, - уточняется в ответе.

Также власти подчеркнули, что сообщение кемеровчанки было перенаправлено на рассмотрение в Управление федеральной антимонопольной службы России. Специалисты разберутся в сложившихся обстоятельствах и примут меры, которые входят в их компетенции.


Напомним, что ранее стало известно о том, что подорожал в Кузбассе и бензин. Рост, зафиксированный в ценообразовании указанного типа топлива за 2021 год, составил 6,5%.

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