Кемеровчанка обратился к властям в связи с ростом цен на газовое топливо

- Прошу принять меры по сдерживанию цен на газ, - обратилась к правительству женщина.

Власти не оставили жалобу без ответа. Отреагировав на пост, они пояснили, что ценообразование на газ не входит в компетенции государства, а регулируется непосредственно субъектами реализации топлива.

- Проблемы на рынке газомоторного топлива возникли после аварии на установке деэтанизации Уренгойского завода подготовки конденсата. Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ взлетели почти на 25 %, - уточняется в ответе.

Также власти подчеркнули, что сообщение кемеровчанки было перенаправлено на рассмотрение в Управление федеральной антимонопольной службы России. Специалисты разберутся в сложившихся обстоятельствах и примут меры, которые входят в их компетенции.

Напомним, что ранее стало известно о том, что подорожал в Кузбассе и бензин. Рост, зафиксированный в ценообразовании указанного типа топлива за 2021 год, составил 6,5%.